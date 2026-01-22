Ричмонд
Российские «Гиацинты» поразили пункты управления дронами ВСУ в Запорожье. Видео

«Точное попадание»: российские артиллеристы накрыли огнем центры управления дронами ВСУ в Запорожье. Удары наносили расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С».

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли серию точных ударов по позициям противника в Запорожской области. Огнем самоходных установок были уничтожены пункты управления беспилотниками, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Получив точные координаты от разведки, расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» вступили в бой. Военные уничтожили выявленные объекты, откуда осуществлялось управление БПЛА украинских сил. В Минобороны действия самоходчиков охарактеризовали как «точное попадание».

