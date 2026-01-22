Под Красным Лиманом спецназ уничтожил группу диверсантов ВСУ

Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника в районе Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По данным источника агентства, разведка обнаружила передвижение украинских диверсантов, после чего они были уничтожены «точной работой» беспилотников.
Детали операции приводит телеграм-канал «Оперативный простор». По его информации, высокий результат продемонстрировали операторы дронов 16-й отдельной бригады специального назначения, которые обнаружили и ликвидировали вражескую группу в лесном массиве.