Под Красным Лиманом спецназ уничтожил группу диверсантов ВСУ

В силовых структурах сообщили о ликвидации украинской ДРГ в ДНР. Разведка обнаружила противника под Красным Лиманом, после по целям отработали операторы БПЛА бригады специального назначения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу противника в районе Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным источника агентства, разведка обнаружила передвижение украинских диверсантов, после чего они были уничтожены «точной работой» беспилотников.

Детали операции приводит телеграм-канал «Оперативный простор». По его информации, высокий результат продемонстрировали операторы дронов 16-й отдельной бригады специального назначения, которые обнаружили и ликвидировали вражескую группу в лесном массиве.

