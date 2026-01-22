Ричмонд
Эксперт сделал прогноз, когда прекратятся атаки дронов на Россию

Удары ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов по российским регионам могут прекратиться в течение двух месяцев. Такое предположение в разговоре с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению эксперта, за атаки дронов на регионы РФ Украина должна получать ответ в виде ударов возмездия. Собеседник NEWS.ru напомнил, что беспилотники ВСУ сбивают и нейтрализуют над российскими территориями почти ежесуточно.

«Предположу, что налеты дронов скоро будут аннулированы российскими войсками беспилотных систем. Многое возьмут на себя истребители БПЛА и усовершенствованные системы ПВО. Думаю, это произойдет в течение двух месяцев», — объяснил Дандыкин.

Он добавил, что возможность атаковать российские регионы дронами у украинской армии сокращается с каждым днем, так как ВС России продолжают отбрасывать противника от своих границ, ликвидирует военные базы ВСУ, личный состав, технику и боеприпасы.

Напомним, украинские дроны вторую ночь атакуют Краснодарский край. Вечером 21 января в поселке Волна Темрюкского района в результате ударов БПЛА по портовому терминалу погибли три человека, еще восемь получили ранения.

