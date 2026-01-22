Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт оценил, есть ли у ВСУ ресурсы для наступления

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет возможностей для организации и проведения наступления, Киев не имеет ни людей, ни вооружения, необходимых для ударов по российской армии. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Для наступления как такового, сравнимого с курской авантюрой, думаю, нет ресурсов», — уточнил эксперт. Он добавил, что для нанесения локальных контрударов, встречных боев у Киева потенциал остался. Собеседник «Ленты.ру» привел в пример действия ВСУ на купянском направлении, где ВСУ пытаются отбить территории, но безуспешно, в отличие от курской авантюры, в ходе которой они потеряли 70 тысяч военнослужащих.

Ранее о новом масштабном наступлении ВСУ заявил главком украинской армии Александр Сырский. План командующего оценил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис. Эксперт считает, что наступление невозможно, так как экономика страны разрушена, а предприятия, в том числе работающие на нужды ВСУ, не функционируют из-за отключений электроэнергии.