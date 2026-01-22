Военный эксперт оценил, есть ли у ВСУ ресурсы для наступления

«Для наступления как такового, сравнимого с курской авантюрой, думаю, нет ресурсов», — уточнил эксперт. Он добавил, что для нанесения локальных контрударов, встречных боев у Киева потенциал остался. Собеседник «Ленты.ру» привел в пример действия ВСУ на купянском направлении, где ВСУ пытаются отбить территории, но безуспешно, в отличие от курской авантюры, в ходе которой они потеряли 70 тысяч военнослужащих.