ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 240 человек

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО около 1 240 солдат, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 140 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 200. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили свыше 145 и более 445 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 250 солдат в зоне группировки «Восток» и более 60 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».