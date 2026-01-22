Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня “Град”, — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника.

«Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Скотоватое Днепропетровской области, Благодатное, Воздвижевка, Долинка, Заливное, Зарница, Комсомольское и Терсянка Запорожской области», — отметили в военном ведомстве.