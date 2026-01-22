Ричмонд
ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Берёзовка и Ковшаровка в Харьковской области, Александровка, Дробышево и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.

«Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, 25 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.