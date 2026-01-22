ВСУ потеряли до 200 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Берёзовка и Ковшаровка в Харьковской области, Александровка, Дробышево и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили до 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, 25 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.