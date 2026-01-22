Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Южной» группировки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бересток, Константиновка, Куртовка, Никифоровка, Резниковка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.