Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Южной» группировки

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки свыше 145 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бересток, Константиновка, Куртовка, Никифоровка, Резниковка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.