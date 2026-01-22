Ричмонд
Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных и две боевые бронемашины в зоне ответственности группировки войск «Север», силы группировки улучшили свое тактическое положение, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки “Богдана”. Уничтожены три склада материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Новая Сечь и Хотень Сумской области. Кроме того, бойцы группировки на Харьковском направлении нанесли поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Захаровка и Охримовка Харьковской области.