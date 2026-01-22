Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

В Минобороны РФ добавили, что было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Новая Сечь и Хотень Сумской области. Кроме того, бойцы группировки на Харьковском направлении нанесли поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Захаровка и Охримовка Харьковской области.