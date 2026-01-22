Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

«Противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки “Богдана”. Уничтожены три склада материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Новая Сечь и Хотень Сумской области. Кроме того, бойцы группировки на Харьковском направлении нанесли поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Захаровка и Охримовка Харьковской области.