Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские подразделения группировки войск «Центр», заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 445 военнослужащих ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции… Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сухецкое, Торецкое, Удачное ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области.