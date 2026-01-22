В СВО погиб 65-летний Александр Кошкин из Пермского края

Жители Орды 23 января в последний путь проводят погибшего в СВО земляка. Тело Кошкина Александра Григорьевича предадут земле спустя многие месяцы после его гибели.
Александр Кошкин родился 3 сентября 1959 года. Погиб в период прохождения военной службы при исполнении воинского долга 13 мая 2024 года.
Прощание с Александром Григорьевичем состоится 23 января с 11:00 Доме культуры села Орда. Администрация Ординского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким защитника Отечества.