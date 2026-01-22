«Север» передвинулся на новые позиции
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады и штурмовой полк ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районе трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пусковая установка РСЗО MLRS, две 155-мм САУ «Богдана» и три склада материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение шести украинским бригадам в районах двух населенных пунктов Харьковской области и трех населенных пунктов ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 145 человек. Также противник лишился танка, боевой бронированной машины, семи автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ, двух складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» продвигается в ДНР и Днепропетровской области
За сутки подразделения «Центра» атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и села Новоподгорное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 445 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и станция РЭБ.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам в районах семи населенных пунктов Запорожской области и села Скотоватое Днепропетровской области.
«Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня “Град”», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Новояковлевка и Магдалиновка Запорожской области.
ВС РФ ликвидировали свыше 60 украинских боевиков, пять автомобилей, две станции РЭБ, радиолокационную станцию «Купол-М1» и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- девять управляемых авиационных бомб;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 224 БПЛА самолетного типа.