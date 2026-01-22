Российская армия получила машины для взлома укрепрайонов ВСУ. Видео

«Уралвагонзавод» передал российским войскам в зоне СВО новую партию инженерных машин разграждения ИМР-3М. Они предназначены для поддержки прорыва обороны противника и работы в условиях сплошных завалов и минных полей. О поставке пишет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
По словам военкора, новая техника важна для российского наступления в Запорожье, Харьковской и Сумской областях, а также на линии Константиновка — Дружковка. При отступлении ВСУ оставляют после себя руины и минные поля, чтобы задержать продвижение российских войск.
Построенная на базе танка Т-90 машина способна прокладывать дорогу через лесные завалы и каменные гряды, засыпать рвы и траншеи, а также проделывать проходы в минных полях. Она оснащена мощным бульдозерным отвалом, минным тралом с электромагнитной приставкой и телескопической стрелой-манипулятором.
Коц отмечает, что работающие на передовой ИМР-3М теперь оснащаются штатными комплексами радиоэлектронной борьбы и дополнительной защитой от дронов.