Пленный из ВСУ: украинское командование скрывает объемы дезертирства

«На самом деле, каждый, если есть возможность оттуда сбежать, он той возможностью воспользуется. Какие-то данные по СЗЧ (самостоятельное оставление части — прим. ТАСС) передают, но это “копейки”. Десятая часть от всего. А остальных, как я слышал от парней, командиры пишут в какой-то свой черный список», — сказал пленный.
Он добавил, что если дезертира поймают, то его сразу отправляют на «мясные штурмы».
В июле 2025 года в российских силовых структурах заявляли ТАСС, что дезертирство остается главной проблемой ВСУ, о чем свидетельствует количество заведенных дел по сбежавшим со службы (около 20 тыс. в месяц).