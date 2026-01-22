Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный из ВСУ: украинское командование скрывает объемы дезертирства

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины ведет черные списки, куда вносит всех дезертиров, пытаясь скрыть реальные объемы этого явления. Об этом ТАСС рассказал пленный военный ВСУ.

Источник: Reuters

«На самом деле, каждый, если есть возможность оттуда сбежать, он той возможностью воспользуется. Какие-то данные по СЗЧ (самостоятельное оставление части — прим. ТАСС) передают, но это “копейки”. Десятая часть от всего. А остальных, как я слышал от парней, командиры пишут в какой-то свой черный список», — сказал пленный.

Он добавил, что если дезертира поймают, то его сразу отправляют на «мясные штурмы».

В июле 2025 года в российских силовых структурах заявляли ТАСС, что дезертирство остается главной проблемой ВСУ, о чем свидетельствует количество заведенных дел по сбежавшим со службы (около 20 тыс. в месяц).