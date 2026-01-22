Под Волгоградом погибли двое военных в ходе СВО

Печальные новости пришли из Камышина Волгоградской области. В ходе специальной военной операции погибли двое местных жителей — Сергей Янюшкин и Евгений Горемыкин, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Официальную информацию об этом опубликовала администрация города.
В сообщении говорится, что оба военнослужащих мужественно защищали Родину. Они с честью выполнили свой воинский долг до конца. Городские власти выразили глубокие и искренние соболезнования семьям, родным и близким павших бойцов.
«Скорбим вместе с семьей павшего», — подчеркнули в администрации, говоря о каждом из воинов.