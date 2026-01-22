За час над Крымом сбили два беспилотника

В четверг, 22 января, за час средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с 15.00 до 16.00.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в министерстве.
Как уточнили в оборонном ведомстве, два дрона сбили над Крымом. Еще столько же БПЛА удалось нейтрализовать над Белгородской областью.
