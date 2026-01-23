ВСУ за короткое время потеряли сразу две колесные самоходки «Богдана»

Так, в Запорожской области бойцы воздушно-десантных войск смогли обнаружить в одной из лесопосадок стоящую открыто САУ такого типа. В Telegram-канале «Воздушная сводка» показано, как беспилотник-камикадзе поражает данную боевую машину.
В другом случае в районе населенного пункта Волоховское (Харьковская область) вэсэушники успели замаскировать «Богдану», но воздушная разведка все равно установила место ее нахождения.
По цели отработали расчеты спецназа 6-й гвардейской армии Ленинградского военного округа. Как показано в Telegram-канале «Северный ветер», у 2С22 взорвался боекомплект, и она сгорела.