Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за короткое время потеряли сразу две колесные самоходки «Богдана»

Российские операторы дронов продолжают утилизировать украинские 155-мм колесные самоходные артиллерийские установки «Богдана».

Так, в Запорожской области бойцы воздушно-десантных войск смогли обнаружить в одной из лесопосадок стоящую открыто САУ такого типа. В Telegram-канале «Воздушная сводка» показано, как беспилотник-камикадзе поражает данную боевую машину.

В другом случае в районе населенного пункта Волоховское (Харьковская область) вэсэушники успели замаскировать «Богдану», но воздушная разведка все равно установила место ее нахождения.

По цели отработали расчеты спецназа 6-й гвардейской армии Ленинградского военного округа. Как показано в Telegram-канале «Северный ветер», у 2С22 взорвался боекомплект, и она сгорела.