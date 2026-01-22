Удар «Урагана» расчистил путь штурмовикам на Красноармейском направлении. Видео

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» нанес массированный удар по позициям ВСУ, обеспечив успех наступательных действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, точная работа артиллеристов 68-го гвардейского армейского корпуса позволила подавить огневые точки и дезорганизовать оборону украинских подразделений. В результате были созданы благоприятные условия для продвижения российских штурмовых групп вглубь позиций противника на Красноармейском направлении.
В Минобороны отмечают, что подобное взаимодействие артиллерии и пехоты позволяет успешно развивать наступление и эффективно взламывать оборонительные рубежи ВСУ на одном из ключевых участков фронта.