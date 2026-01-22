Ричмонд
Удар «Урагана» расчистил путь штурмовикам на Красноармейском направлении. Видео

Позиции украинских подразделений на Красноармейском направлении оказались под массированным ударом реактивной артиллерии группировки «Центр». Точная работа расчета РСЗО «Ураган» 68-го гвардейского армейского корпуса позволила обеспечить наступление нашей пехоты.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Центр» нанес массированный удар по позициям ВСУ, обеспечив успех наступательных действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, точная работа артиллеристов 68-го гвардейского армейского корпуса позволила подавить огневые точки и дезорганизовать оборону украинских подразделений. В результате были созданы благоприятные условия для продвижения российских штурмовых групп вглубь позиций противника на Красноармейском направлении.

В Минобороны отмечают, что подобное взаимодействие артиллерии и пехоты позволяет успешно развивать наступление и эффективно взламывать оборонительные рубежи ВСУ на одном из ключевых участков фронта.

