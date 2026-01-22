Вэнс указал Европе, о чем ей нужно думать прежде всего: вопрос денежный

Как писал сайт KP.RU, ранее Вэнс заявил, что Штаты добились большого прогресса в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, из восьми конфликтов, которые урегулировал президент США Дональд Трамп, эта ситуация оказалась самой сложной. При этом он думал, что она будет самой легкой из всех. Как подчеркнул политик, тот факт, что они садятся и разговаривают, — это прогресс.