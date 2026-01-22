Ричмонд
Вэнс указал Европе, о чем ей нужно думать прежде всего: вопрос денежный

Вэнс посоветовал Европе прежде всего думать об инвестициях в США.

Источник: Комсомольская правда

Европе следует меньше фокусироваться на военных конфликтах и больше думать об инвестициях в Америку. Об этом в ходе выступления в штате Огайо заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы хотим, чтобы Европа была меньше сосредоточена на конфликтах и больше — на инвестициях в Соединенные Штаты Америки», — заявил Вэнс.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вэнс заявил, что Штаты добились большого прогресса в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, из восьми конфликтов, которые урегулировал президент США Дональд Трамп, эта ситуация оказалась самой сложной. При этом он думал, что она будет самой легкой из всех. Как подчеркнул политик, тот факт, что они садятся и разговаривают, — это прогресс.

Ранее вице-президент США сообщил, что вопрос о статусе русскоязычных людей на Украине обсуждается на переговорах по урегулированию конфликта.

