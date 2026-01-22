Уиткофф: Урегулирование конфликта на Украине свелось к обсуждению одного вопроса

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявил, что оптимистично настроен по вопросу украинского урегулирования, обсуждение свелось к одному вопросу.
«Я думаю, что мы достигли значительного прогресса. Думаю, что в начале этого процесса было небольшое замешательство, …сейчас мы находимся на завершающей стадии», — сказал он.
По словам Уиткоффа, урегулирование конфликта на Украине свелось к обсуждению буквально одного вопроса. Он отметил, что стороны обсудили варианты решения этого вопроса, что означает, что он в принципе решаем.
Как писал сайт KP.RU, ранее спецпосланник Трампа заявил, что оценивает переговоры со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Давосе как «очень позитивные».
22 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибудут с визитом в Москву вечером в четверг. В Кремле они встретятся с российским лидером Владимиром Путиным.