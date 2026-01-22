Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: Урегулирование конфликта на Украине свелось к обсуждению одного вопроса

Уиткофф считает, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявил, что оптимистично настроен по вопросу украинского урегулирования, обсуждение свелось к одному вопросу.

«Я думаю, что мы достигли значительного прогресса. Думаю, что в начале этого процесса было небольшое замешательство, …сейчас мы находимся на завершающей стадии», — сказал он.

По словам Уиткоффа, урегулирование конфликта на Украине свелось к обсуждению буквально одного вопроса. Он отметил, что стороны обсудили варианты решения этого вопроса, что означает, что он в принципе решаем.

Как писал сайт KP.RU, ранее спецпосланник Трампа заявил, что оценивает переговоры со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Давосе как «очень позитивные».

22 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибудут с визитом в Москву вечером в четверг. В Кремле они встретятся с российским лидером Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше