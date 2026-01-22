Самолет с Уиткоффом и Кушнером на борту приземлился в Москве

Самолет, на борту которого находятся спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, уже находится на территории Москвы. Он приземлился в аэропорту Внуково. Соответствующие данные обнародовал сайт Flightradar.
Стоит отметить, что сегодня в Кремле у американских представителей запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Как писал сайт KP.RU, в четверг на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Уиткофф заявил, что оптимистично настроен по вопросу украинского урегулирования. По его словам, урегулирование конфликта на Украине свелось к обсуждению буквально одного вопроса. Спецпосланник отметил, что стороны обсудили варианты решения этого вопроса, что означает, что он в принципе решаем.
Также 22 января в Давосе глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России, которая должна пройти в пятницу, 23 января, в ОАЭ.