Самолет с Уиткоффом и Кушнером на борту приземлился в Москве

Вечером 22 января в Кремле запланирована встреча спецпредставителей США с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, на борту которого находятся спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, уже находится на территории Москвы. Он приземлился в аэропорту Внуково. Соответствующие данные обнародовал сайт Flightradar.

Стоит отметить, что сегодня в Кремле у американских представителей запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как писал сайт KP.RU, в четверг на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Уиткофф заявил, что оптимистично настроен по вопросу украинского урегулирования. По его словам, урегулирование конфликта на Украине свелось к обсуждению буквально одного вопроса. Спецпосланник отметил, что стороны обсудили варианты решения этого вопроса, что означает, что он в принципе решаем.

Также 22 января в Давосе глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, США и России, которая должна пройти в пятницу, 23 января, в ОАЭ.

Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
