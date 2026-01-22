Над Курской областью за три часа уничтожили 22 украинских БПЛА

Украинские дроны вновь попытались атаковать территорию России. Вечером 22 января обстрелам ВСУ подверглась Курская область. Силами противовоздушной обороны за три часа перехвачено 22 украинских БПЛА. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.
В сообщении отмечается, что дроны ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 по Москве. О перехвате БПЛА в других регионах информации не поступало.
«Уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — говорится в материале.
