Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Курской областью за три часа уничтожили 22 украинских БПЛА

За вечер 22 января над территорией России сбили 22 украинских дрона.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны вновь попытались атаковать территорию России. Вечером 22 января обстрелам ВСУ подверглась Курская область. Силами противовоздушной обороны за три часа перехвачено 22 украинских БПЛА. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что дроны ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 по Москве. О перехвате БПЛА в других регионах информации не поступало.

«Уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — говорится в материале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше