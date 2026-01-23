Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа продлились более 3,5 часов. Встреча началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Таким образом, стороны общались 3 часа 39 минут, уточнятся на сайте Кремля.
Российскую сторону кроме главы государства представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Членами американской делегации также основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер. Впервые на переговорах присутствовал старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
В то время, как в Кремле шли переговоры, американский лидер Дональд Трамп заявил, что следит за ходом встречи. По словам Трампа, Вашингтон намерен «спасти много людей» и рассчитывает на позитивный исход встречи в Москве. Но все же президент США был вынужден признать, что стопроцентной уверенности у него в этом нет. Трамп отметил, что пока ему неизвестно, «что из этого выйдет».
За несколько часов до вылета в Москву американской делегации состоялась встреча президента США и нелегитимного украинского лидера. По итогам переговоров журналисты заметили плохо скрываемое раздражение Трампа. СМИ лишь удостоили комментарием, что «встреча прошла хорошо».
Зеленский же разговорился, выступая на форуме в Давосе. Он отметил, что встреча с Трампом была хорошей. Уже 23 января планируется трехсторонняя встреча Украины, США и РФ в Объединенных Арабских Эмиратах, которая продлится два дня. Россияне должны быть готовы к компромиссам, потому что готовыми должны быть все, а не только Украина, отметил Зеленский.
Ранее американский лидер заявил, что переговоры по украинскому урегулированию привели к ряду договоренностей. Они известны сторонам. Трамп отметил, что киевский главарь Владимир Зеленский готов согласиться на мирную сделку.
После атаки украинских дронов на резиденцию Путина на Валдае в конце декабря прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не выходит из переговорного процесса по украинскому урегулированию. Однако российская сторона пересмотрит позицию по переговорам из-за окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.