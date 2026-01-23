В Кремле завершились очередные переговоры Путина и Уиткоффа

В то время, как в Кремле шли переговоры, американский лидер Дональд Трамп заявил, что следит за ходом встречи. По словам Трампа, Вашингтон намерен «спасти много людей» и рассчитывает на позитивный исход встречи в Москве. Но все же президент США был вынужден признать, что стопроцентной уверенности у него в этом нет. Трамп отметил, что пока ему неизвестно, «что из этого выйдет».