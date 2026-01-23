«Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М “Малка” 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск “Центр” нанес прицельный артиллерийский удар по выявленному опорному пункту украинских формирований, полностью уничтожив укрепленную позицию и находившуюся в ней живую силу ВСУ на Красноармейском направлении», — сказано в сообщении.
После получения целеуказания расчет «Малки» выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. Экипаж выполнил серию выстрелов 203-мм осколочно-фугасными снарядами массой более 110 килограммов.
Еще один опорный пункт ВСУ на данном направлении был поражен расчетом 130-мм пушки М-46 14-й артиллерийской бригады.
В ходе разведки операторы БПЛА выявили в лесополосе опорный пункт ВСУ с личным составом. Артиллерийский расчет навел на цель орудие и произвел первый пристрелочный выстрел. Получив незначительную корректировку, беглым огнем нескольких цель была уничтожена.
Расчеты ударных FPV-дронов мотострелков группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. На видео, предоставленном министерством, зафиксировано поражение пяти автомобилей и пяти солдат ВСУ.
Группировка «Восток».
В Запорожской области артиллеристы группировки «Восток» поразили украинские опорные пункты в районе Зализничного. Удар был выполнен гаубицами Д-30 по участкам, где ВСУ оборудовали укрытия и позиции для ведения огня, рассчитывая использовать лесополосы как элемент обороны. Поражение целей ослабило оборону противника на данном участке и осложнило ему удержание подготовленных рубежей.
В Днепропетровской области операторы БПЛА группировки «Восток» поразили украинский мобильный пункт управления дронами. Противник развернул пункт управления в лесополосе на подступах к населенному пункту Великомихайловка, применив естественные укрытия для маскировки. Расчет БПЛА в ходе разведки обнаружил мобильный комплекс. После выявления точки координаты были переданы ударному расчету БПЛА, который поразил его сбросами с дрона.
В районе Великомихайловки Днепропетровской области операторы разведывательных БПЛА группировки «Восток» выявили пункты временной дислокации ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ударных БПЛА самолетного типа «Молния», которые нанесли удары по обнаруженным объектам и группам пехоты противника.
Пункты временной дислокации были уничтожены вместе с находившейся в них живой силой, а также группы пехоты ВСУ, движущиеся для закрепления на оборонительные позиции. Уничтожение объектов сорвало попытку противника восстановить численность оборонительных подразделений и осложнило подготовку дальнейших действий на этом направлении.