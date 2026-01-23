ВСУ потеряли около 30 человек в ДНР после ударов снарядами «Краснополь»

«Минобороны опубликовало кадры объективного контроля уничтожения склада с боеприпасами, пунктов временной дислокации подразделений и пунктов управления БПЛА противника в районе населенного пункта Ильиновка Краматорского района Донецкой Народной Республики расчетом 152-мм гаубицы 2А65 “Мста-Б” 238 гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск. Благодаря выдаче целеуказания и подсветке целей операторами беспилотного летательного аппарата “Орлан −30” удары наносились высокоточными боеприпасами “Краснополь-М2”. Потери противника составили около 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.
В Минобороны также рассказали о работе операторов БПЛА группировки «Днепр», выполяющих задачи в Запорожской области.
«Расчеты беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в результате точной работы операторов FPV-дронов уничтожили до отделения пехоты ВСУ, спешно покидающих окраины освобождаемого нашими десантниками н. п. Приморское в Запорожской области. После обнаружения целей, при выполнении боевых задач в режиме “свободной охоты”, расчеты БПЛА оперативно обнаружили убегающий и прячущийся личный состав ВСУ и приступили к его уничтожению», — сказали в министерстве.
На Ореховском направлении в Запорожской области операторы дронов «Молния-2» уничтожили пункт запуска БПЛА, тяжелый грузовой коптер типа «Баба-яга», блиндаж с пехотой и автомобильную технику противника, оказывая помощь штурмовикам.