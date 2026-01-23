Ричмонд
РСЗО «Торнадо-С» группировки «Запад» ударила по подразделениям резерва ВСУ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Запад» нанес удар по пункту временной дислокации (ПВД) украинских подразделений резерва, ВС РФ также уничтожили 46 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Ракетными войсками группировки войск нанесен удар управляемыми реактивными снарядами РСЗО “Торнадо-С” по ПВД подразделений резерва армейского корпуса ВСУ. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 6 БПЛА самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров противника», — сказал он.

Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 34 пункта управления БПЛА, 2станции спутниковой связи Starlink и 4склада боеприпасов ВСУ.

