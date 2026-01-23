РСЗО «Торнадо-С» группировки «Запад» ударила по подразделениям резерва ВСУ

«Ракетными войсками группировки войск нанесен удар управляемыми реактивными снарядами РСЗО “Торнадо-С” по ПВД подразделений резерва армейского корпуса ВСУ. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 6 БПЛА самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров противника», — сказал он.
Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 34 пункта управления БПЛА, 2станции спутниковой связи Starlink и 4склада боеприпасов ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше