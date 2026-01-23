ВС РФ уничтожили снарядами «Краснополь» до 30 боевиков ВСУ в Краматорском районе

Российские военные Южной группировки войск поразили корректируемыми снарядами «Краснополь» ряд целей в Краматорском районе ДНР. При этом потери в рядах боевиков ВСУ составили до 30 человек. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что ВС РФ ликвидировали склад с боеприпасами, пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА у населенного пункта Ильиновка Краматорского района Донецкой Народной Республики.
«Удары наносились высокоточными боеприпасами Краснополь-М2. Потери противника составили около 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки объединенная группировка войск ВС РФ уничтожила за сутки 1240 украинских боевиков. Также наши воины сбили 224 ударных дронов ВСУ самолетного типа и поразила две установки РСЗО.
Кроме того, силы противовоздушной обороны РФ уничтожили за ночь 22 января 31 украинский беспилотник над регионами России.