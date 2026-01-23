Советник Пентагона объяснил, почему «Орешник» и «Искандер» невозможно перехватить

Российские ракеты «Орешник» и «Искандер» напугали Запад. Их характеристики свидетельствуют о невозможности перехвата. Ракеты летят по очень высокой траектории и сбрасывают боеголовки на большой высоте. Об этом заявил советник Пентагона и профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в эфире YouTube.
По его словам, ракета «Искандер» способна к выполнению разного рода маневров. В связи с этим Patriot не может его перехватить. Система не способна повторить движения ракеты.
«Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду. К тому моменту контейнеры “Орешника” уже выпустят суббоеприпасы», — поделился Теодор Постол.
По данным Consortium News, западные лидеры ударом «Орешника» по Украине получили четкое послание от России. Атака вынудила европейцев замолчать. Как утверждает автор материала, Запад лишился приемов, которые использовал в качестве «показательной государственной политики».