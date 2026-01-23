Советник Пентагона объяснил, почему «Орешник» и «Искандер» невозможно перехватить

«Вы запустите ракеты-перехватчики, но и им понадобится время, чтобы выйти на цель. Они движутся со скоростью всего лишь в пару километров в секунду. К тому моменту контейнеры “Орешника” уже выпустят суббоеприпасы», — поделился Теодор Постол.