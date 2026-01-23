Ричмонд
Ушаков назвал руководителя российской делегации в Абу-Даби: группа вылетит в ОАЭ в ближайшие часы

Начальник ГРУ Костюков возглавит переговорную группу РФ в Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков возглавит российскую переговорную группу России для контактов с США и Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, группа уже сформирована и в скором времени она вылетит в ОАЭ.

«В ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым», — уточнил Ушаков.

Ранее, рассказывая об итогах переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Кремле, помощник Путина Ушаков сообщил о достижении договоренности между Москвой, Вашингтоном и Киевом по трехсторонним встречам. Они начнутся 23 января. Переговоры пройдут в Абу-Даби.

До этого главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что украинскую сторону в ОАЭ представят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, первый замглавы ОП Сергей Кислица. Кроме того, в переговорах примут участие председатель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

*- внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

