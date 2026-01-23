Украинские БПЛА атаковали Пензу: ночной удар привел к пожару на нефтебазе

Дроны ВСУ ночью 23 января ударили по Пензе. В результате атаки произошло возгорание на нефтебазе. Специалисты приступили к тушению пожара. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Он сообщил об отсутствии пострадавших. По словам губернатора, инцидент произошел около 4 утра. Он также призвал жителей не публиковать фото и видео применения БПЛА.
«На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники», — уведомил Олег Мельниченко.
Вечером 22 января украинские дроны попытались атаковать территорию Курской области. Силами противовоздушной обороны за три часа перехвачено 22 украинских БПЛА. Дроны ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 по Москве.