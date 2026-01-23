Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские БПЛА атаковали Пензу: ночной удар привел к пожару на нефтебазе

Губернатор Мельниченко заявил о возгорании на нефтебазе в Пензе после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Дроны ВСУ ночью 23 января ударили по Пензе. В результате атаки произошло возгорание на нефтебазе. Специалисты приступили к тушению пожара. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он сообщил об отсутствии пострадавших. По словам губернатора, инцидент произошел около 4 утра. Он также призвал жителей не публиковать фото и видео применения БПЛА.

«На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники», — уведомил Олег Мельниченко.

Вечером 22 января украинские дроны попытались атаковать территорию Курской области. Силами противовоздушной обороны за три часа перехвачено 22 украинских БПЛА. Дроны ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 по Москве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше