ВС РФ поразили украинскую самоходку и бронеавтомобиль в районе Купянска

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе группировки войск “Запад” продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств на свои позиции в Купянском районе Харьковской области. На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение наземного робототехнического комплекса, самоходной артиллерийской установки, бронеавтомобиля, грузового автомобиля и пикапа и живой силы ВСУ», — говорится в сообщении.
Также в военном ведомстве рассказали о работе саперов группировки, которые ежедневно разминируют освобожденную территорию.
«В этот раз подразделения 92-го саперного полка группировки войск “Запад” выполнили задачи по инженерной разведке и разминированию территорий в Харьковской области. В ходе работ военнослужащие выявили и идентифицировали различные типы взрывных устройств, включая противотанковые, противопехотные мины, растяжки и боеприпасы для подствольных гранатометов, в том числе западного производства. Для обеспечения безопасности при проведении разминирования были развернуты посты радиоэлектронной борьбы и организовано воздушное наблюдение, что позволило минимизировать угрозы со стороны вражеских беспилотников», — отметили в Минобороны.
Кроме группировки «Запад» в Харьковской области работают военнослужащие группировки «Север». Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных группировки ведут постоянную разведку и мониторинг перемещений ВСУ, в том числе брошенных командованием и пытающихся укрыться в домах. После обнаружения целей их координаты передаются расчетам FPV-дронов. На видео, предоставленном МО РФ, запечатлены несколько ударов дронами по таким укрытиям.
В министерстве отметили также работу расчета дронов «Молния-2» группировки «Север», который поразил пункт управления украинскими беспилотниками в Харьковской области.