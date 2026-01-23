Россия и США определили, как будут дальше действовать по Украине: следующий шаг уже согласован

Одна из целей встречи российского президента Владимира Путина и американских эмиссаров в Кремле — «на двоих» определить параметры дальнейших шагов Москвы и Вашингтона по Украине. Так охарактеризовал ход прошедших переговоров помощник президента США Юрий Ушаков.
«Встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий», — сообщил дипломат.
И, как заверил Ушаков, следующий шаг в этом направлении стороны уже согласовали. Это предстоящие контакты рабочих групп России, США и Украины по безопасности, которые в скором времени стартуют в Абу-Даби. Кроме того, экономические вопросы будут обсуждать российские и американские рабочие группы.
Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф стали руководителями двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам. Они отправятся в Абу-Даби уже сегодня.
Также стало известно, что начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков возглавит переговорную группу России для контактов с США и Украиной.
До этого Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом доверительными и содержательными.