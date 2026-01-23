Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и США определили, как будут дальше действовать по Украине: следующий шаг уже согласован

Ушаков: Россия и США «на двоих» определили дальнейшие действия по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Одна из целей встречи российского президента Владимира Путина и американских эмиссаров в Кремле — «на двоих» определить параметры дальнейших шагов Москвы и Вашингтона по Украине. Так охарактеризовал ход прошедших переговоров помощник президента США Юрий Ушаков.

«Встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий», — сообщил дипломат.

И, как заверил Ушаков, следующий шаг в этом направлении стороны уже согласовали. Это предстоящие контакты рабочих групп России, США и Украины по безопасности, которые в скором времени стартуют в Абу-Даби. Кроме того, экономические вопросы будут обсуждать российские и американские рабочие группы.

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф стали руководителями двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам. Они отправятся в Абу-Даби уже сегодня.

Также стало известно, что начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков возглавит переговорную группу России для контактов с США и Украиной.

До этого Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом доверительными и содержательными.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше