Расчеты БПЛА уничтожили до отделения пехоты ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем новороссийских десантников уничтожили до отделения пехоты ВСУ в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В зоне ответственности группировки войск “Днепр” расчеты беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в результате точной работы операторов FPV-дронов уничтожили до отделения пехоты ВСУ, спешно покидающих окраины освобождаемого нашими десантниками населенного пункта Приморское в Запорожской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, после обнаружения целей в режиме «свободной охоты» расчеты БПЛА оперативно обнаружили убегающий и прячущийся личный состав ВСУ и приступили к его уничтожению.

«Оператор дрона с использованием VR-очков получает широкий обзор на ландшафт местности. Быстро обнаружив цель, приступает к ликвидации», — добавили в МО.

