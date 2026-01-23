Расчеты БПЛА уничтожили до отделения пехоты ВСУ в Запорожской области

«В зоне ответственности группировки войск “Днепр” расчеты беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в результате точной работы операторов FPV-дронов уничтожили до отделения пехоты ВСУ, спешно покидающих окраины освобождаемого нашими десантниками населенного пункта Приморское в Запорожской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, после обнаружения целей в режиме «свободной охоты» расчеты БПЛА оперативно обнаружили убегающий и прячущийся личный состав ВСУ и приступили к его уничтожению.
«Оператор дрона с использованием VR-очков получает широкий обзор на ландшафт местности. Быстро обнаружив цель, приступает к ликвидации», — добавили в МО.