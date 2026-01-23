Ричмонд
Трамп рассказал о главной трудности в урегулировании украинского конфликта

Трамп назвал сложным вопрос разграничения территорий в конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп признал сложность территориального вопроса в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер отметил, что в основе проблемы лежит конкретная география, что, по его мнению, делает ситуацию «немного сложной».

«Есть улицы, есть реки… локации, границы», — рассказал он, комментируя переговоры по завершению конфликта.

Российский лидер Владимир Путин ни раз отмечал, что Москва готова к переговорам по этому вопросу, однако Россию устраивает текущая динамика спецоперации.

Прежде, рассказывая об итогах переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Кремле, помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о достижении договоренности между Москвой, Вашингтоном и Киевом по трехсторонним встречам. Они начнутся 23 января. Переговоры пройдут в Абу-Даби.

