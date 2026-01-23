Трамп рассказал о главной трудности в урегулировании украинского конфликта

Прежде, рассказывая об итогах переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Кремле, помощник Путина Юрий Ушаков сообщил о достижении договоренности между Москвой, Вашингтоном и Киевом по трехсторонним встречам. Они начнутся 23 января. Переговоры пройдут в Абу-Даби.