ВСУ активно укрепляют оборонительные сооружения у Харькова

ВСУ ставят противодронные сети на основных трассах возле Харькова.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины активно укрепляют оборонительные сооружения возле Харькова. Об этом со ссылкой на представителей в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Инженерные подразделения активно устанавливают противодронные сети на основных трассах возле города», — сказал собеседник агентства.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что потеря Харькова будет для Украины и западных стран серьезнейшим ударом, как с военной, так и с политической точек зрения. Тогда выделение западной помощи окажется под вопросом.

Глава российской администрации Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены для обеспечения безопасности России, однако говорить о сроках преждевременно.