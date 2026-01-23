ВСУ активно укрепляют оборонительные сооружения у Харькова

Вооруженные силы Украины активно укрепляют оборонительные сооружения возле Харькова. Об этом со ссылкой на представителей в силовых структурах сообщает РИА Новости.
«Инженерные подразделения активно устанавливают противодронные сети на основных трассах возле города», — сказал собеседник агентства.
Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что потеря Харькова будет для Украины и западных стран серьезнейшим ударом, как с военной, так и с политической точек зрения. Тогда выделение западной помощи окажется под вопросом.
Глава российской администрации Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены для обеспечения безопасности России, однако говорить о сроках преждевременно.