Группировка «Север» уничтожила комплекс РЭБ ВСУ в Харьковской области

«В ходе расширения буферной зоны безопасности специалисты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили комплекс РЭБ ВСУ “Нота” на территории Харьковской области. Аппаратуру по подавлению сигналов обнаружила группа воздушного наблюдения разведки 244-й артиллерийской бригады на одном из участков буферной зоны безопасности благодаря активно излучаемой установкой тепловой сигнатуре. Полученные данные [ВС РФ] оперативно передали расчетам FPV-дронов на оптоволоконном управлении, оснащенным инженерами-саперами осколочно-фугасными боевыми частями. Главное преимущество таких дронов — невосприимчивость к средствам РЭБ противника, что позволяет беспрепятственно поражать цели», — рассказали там, добавив, что установка была уничтожена благодаря точной работе операторов беспилотных систем.