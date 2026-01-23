В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА 23 января

В Самарской области местных жителей предупредили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее сообщение появилось на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Внимание! В Самарской области объявили об опасности атаки БПЛА», — отметили в ведомстве ранним утром 23 января.
Жителям Самары советуют соблюдать меры предосторожности: не выходить из дома, переместиться на первый этаж или в паркинг. Наибольшую безопасность обеспечивает ванная комната. Также возможны проблемы с мобильным интернетом, из-за чего могут возникать сложности с восприятием информации. Не стоит задерживаться в окон и в дверных проемах.
