Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ подтвердила удар по нефтяному терминалу в Тамани, где погибли люди

СБУ подтвердила удар по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз».

Источник: Комсомольская правда

Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила нанесение удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на ведомство.

По информации СБУ, в результате проведенной операции были повреждены технологические трубопроводные системы, расположенные на причалах терминала. Кроме того, зафиксированы повреждения нескольких резервуаров, в которых хранились вакуумный газойль и мазут.

Ранее, накануне инцидента, губернатор Краснодарского края сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на порт Тамань. В результате налета возник пожар на терминалах, предназначенных для хранения нефтепродуктов. Тогда же стало известно о трагических последствиях: погибли три человека, еще несколько пострадали.