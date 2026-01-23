СБУ подтвердила удар по нефтяному терминалу в Тамани, где погибли люди

Служба безопасности Украины (СБУ) официально подтвердила нанесение удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз» в Краснодарском крае. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на ведомство.
По информации СБУ, в результате проведенной операции были повреждены технологические трубопроводные системы, расположенные на причалах терминала. Кроме того, зафиксированы повреждения нескольких резервуаров, в которых хранились вакуумный газойль и мазут.
Ранее, накануне инцидента, губернатор Краснодарского края сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на порт Тамань. В результате налета возник пожар на терминалах, предназначенных для хранения нефтепродуктов. Тогда же стало известно о трагических последствиях: погибли три человека, еще несколько пострадали.