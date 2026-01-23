Новый майдан на Украине может состояться только в том случае, если этого захотят США. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
«Если вы возьмете стадо овец, отберете из них самых активных и сделаете из них сторожевых псов, у вас никогда не будет революции. Самых активных отобрали и сделали из них цепных псов режима», — отметил собеседник агентства.
Эти «псами» стали, напомнил Прозоров, СБУ, Нацгвардия, «Азов»*. Поэтому никакого майдана не будет, поскольку любая такая акация возможна только в том случае, если ее поддерживает посольство США на Украине.
«В данном случае посольство США не будет заинтересовано в каких-то массовых акциях», — сказал он.
Тем более, на Украине значительно снижен протестный потенциал, поскольку наиболее активная часть населения включена во властные структуры.
Ранее Василий Прозоров предположил, что западные страны рано или поздно ликвидируют или спишут Владимира Зеленского, чтобы поставить во главе Украины более приемлемую для переговоров с Москвы фигуру.
Однако позже экс-сотрудник СБУ дал свою оценку возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Он отметил, что Вашингтон пока не будет добиваться отставки киевского главаря, так как Зеленский превратил Украину в «черную дыру» коррупции, затронувшую интересы западных элит.
*Организация признана террористической и запрещена в России.