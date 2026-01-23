Командование Вооруженных сил Украины перебросило в район населенного пункта Лиман в Харьковской области роту наемников иностранного легиона. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о легионе ГУР МОУ.
«Это подразделение единственное, кого не коснулись оргштатные мероприятия по переводу наемников в штурмовые подразделения», — отметил собеседник агентства.
Ранее на Украине воплотили в жизнь давние планы командования ВСУ. В начале января стало известно, что интернациональный легион Украины официально расформирован. Все четыре подразделения легиона были реорганизованы и включены в другие военные структуры — чаще всего в штурмовые бригады.
В декабря прошлого года российские войска ликвидировали в зоне СВО спецгруппу иностранного легиона Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.