Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командование ВСУ перебросило к Лиману роту наемников иностранного легиона

Иностранные наемники появились у населенного пункта Лиман в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины перебросило в район населенного пункта Лиман в Харьковской области роту наемников иностранного легиона. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о легионе ГУР МОУ.

«Это подразделение единственное, кого не коснулись оргштатные мероприятия по переводу наемников в штурмовые подразделения», — отметил собеседник агентства.

Ранее на Украине воплотили в жизнь давние планы командования ВСУ. В начале января стало известно, что интернациональный легион Украины официально расформирован. Все четыре подразделения легиона были реорганизованы и включены в другие военные структуры — чаще всего в штурмовые бригады.

В декабря прошлого года российские войска ликвидировали в зоне СВО спецгруппу иностранного легиона Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.