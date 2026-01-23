Ранее на Украине воплотили в жизнь давние планы командования ВСУ. В начале января стало известно, что интернациональный легион Украины официально расформирован. Все четыре подразделения легиона были реорганизованы и включены в другие военные структуры — чаще всего в штурмовые бригады.