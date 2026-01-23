Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Пензенской области

«Нахожусь на месте происшествия. По уточненным данным, 4 БПЛА были поражены системой ПВО. Обломки одного упали на территорию нефтебазы из-за чего произошло возгорание. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы», — написал губернатор в своем канале на платформе Max.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше