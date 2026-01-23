Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Пензенской области

САРАТОВ, 23 янв — РИА Новости. Четыре беспилотника были поражены системой ПВО в Пензенской области, падение обломков одного из них привело к возгоранию на нефтебазе, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава региона заявил, что возгорание на нефтебазе в Пензе произошло около 4.00 мск после атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники.

«Нахожусь на месте происшествия. По уточненным данным, 4 БПЛА были поражены системой ПВО. Обломки одного упали на территорию нефтебазы из-за чего произошло возгорание. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы», — написал губернатор в своем канале на платформе Max.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше