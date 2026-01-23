БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионы

— В течение прошедшей ночи с 23:00 22 января до 7:00 23 января дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в военном ведомстве.
За ночь над территорией Белгородской области сбили 7 беспилотников. В Воронежской области были сбиты ещё 2, а в Брянской, Пензенской и Астраханских областях — по одному БПЛА.
Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. Работа аэропорта Волгограда не приостанавливалась. Приём и отправление самолётов осуществляется в штатном режиме.
