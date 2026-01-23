Ричмонд
БПЛА ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионы

Минувшей ночью дежурные расчёты ВС РФ вновь отражали массовый налёт БПЛА. По данным Минобороны, всего за ночь над регионами были сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Источник: AP 2024

— В течение прошедшей ночи с 23:00 22 января до 7:00 23 января дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в военном ведомстве.

За ночь над территорией Белгородской области сбили 7 беспилотников. В Воронежской области были сбиты ещё 2, а в Брянской, Пензенской и Астраханских областях — по одному БПЛА.

Отметим, Волгоградскую область налёт обошёл стороной. Работа аэропорта Волгограда не приостанавливалась. Приём и отправление самолётов осуществляется в штатном режиме.

