Под Воронежем из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась крыша частного дома

Ночная угроза налета БПЛА в Воронежской области продлилась 7 часов.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 23 января вражеские беспилотники атаковали Воронежскую область. О возможном налете власти сообщили в 23.19 четверга. Среди ночи тревожные сирены в регионе звучали дважды: в полночь — в Бутурлиновском, а в 1.33 — в Россошанском районе.

По данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО в небе над одним из районов Воронежской области уничтожили два беспилотных летательных аппарата. По данным регионального правительства, никто не пострадал.

— В результате падения обломков БПЛА загорелась кровля в частном доме. Пожар оперативно потушили. Семью из трех человек временно разместили у родственников. В ближайшее время начнутся восстановительные работы, — сообщил губернатор Александр Гусев.

Опасность атаки дронов продлилась в Воронежской области семь часов. Сняли тревожный режим в 6.23 утра пятницы.

