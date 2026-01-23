Ричмонд
В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА 23 января

В Самарской области беспилотники перестали угрожать населению.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ранним утром в пятницу, 23 января, сообщили об опасности атаки БПЛА. Информацию передали ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! В Самарской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА!» — написали в ведомстве спустя пять часов.

В период действия объявления в регионе вводили временные ограничения. Местные жители наблюдали перебои в работе мобильной связи. Напомним, кроме того, в период объявления возможной опасности атаки беспилотников гражданам стоит выполнять инструкции по безопасности.

Гражданам рекомендуют, по возможности, не выходить из дома. Спуститься на первый этаж или парковку, ни в коем случае не пользоваться лифтом. В случае обнаружения частей или обломков БПЛА, незамедлительно обратиться к правоохранительным органам.

