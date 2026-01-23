В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА 23 января

«Внимание! В Самарской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА!» — написали в ведомстве спустя пять часов.
В период действия объявления в регионе вводили временные ограничения. Местные жители наблюдали перебои в работе мобильной связи. Напомним, кроме того, в период объявления возможной опасности атаки беспилотников гражданам стоит выполнять инструкции по безопасности.
Гражданам рекомендуют, по возможности, не выходить из дома. Спуститься на первый этаж или парковку, ни в коем случае не пользоваться лифтом. В случае обнаружения частей или обломков БПЛА, незамедлительно обратиться к правоохранительным органам.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше