Боевых орлов и коршунов будут использовать против БПЛА в Индии

Боевых орлов и коршунов будут использовать индийские военные для уничтожения и вывода из строя беспилотных летательных аппаратов, во время учений птицы ликвидировали несколько сотен дронов, материал из The Sun перевел aif.ru.
«На птиц даже установили камеры для записи видео, которое можно просмотреть позже. Эта технология была продемонстрирована в столице Индии Нью-Дели на этой неделе перед парадом в честь Дня Республики», — говорится в матераиле.
Уточняется, что орлы эффективны в борьбе с БПЛА преступников, которые при помощи дронов перевозят наркотики и оружие.
По словам экспертов, птицы охотятся на беспилотники как на добычу, чаще всего они выводят машины из сроя, повреждая своими когтями.
«Поскольку это все-таки квадрокоптеры, ни один из орлов пока не пострадал», — говорится в армейском отчете.
По данным военных, всех птиц спасли из неволи, а потом обучили охотиться на дроны.
Ранее стало известно, что российских школьников начнут учить собирать дроны на уроках по основам защиты Родины.