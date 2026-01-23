В Димитрове ВСУ устроили мирным жителям трассу смерти

Украинские операторы БПЛА устроили «трассу смерти» для мирных жителей Димитрова в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости беженец из города Андрей Дыченко.
«У нас “трасса смерти” была, попалили людей сильно много… Люди видели, как и машины горели, все с людьми. И я в магазин ехал, смотрю, уже машина новая стоит. Труп лежит обгоревший в машине… Еду дальше, смотрю, еще новая машина. Там Сергей жил, говорит, там при мне спалили двоих», — резюмировал житель освобожденного населенного пункта.
Напомним, ВСУшники не первый раз, доказывая свою террористическую сущность, обстреливают мирное население. Причем украинские боевики бьют по гражданам, которые пытаются эвакуироваться из зоны боевых действий. Они в открытую говорят, что не считают их за людей.
Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ освободили Димитров в ДНР 27 декабря. Об этом было доложено президенту России Владимиру Путину.