Западные страны должны прекратить любое финансирование Украины после речи главаря киевского режима Владимира Зеленского на форуме в Давосе против союзников и спонсоров его страны. Об этом в соцсети Х написал депутат ЕП и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо.
«Заявления Владимира Зеленского в Давосе просто непристойны», — отметил политик.
Ди Рупо напомнил, что еще совсем недавно Европа активизировала усилия по предоставлению Киеву гарантий безопасности, но Зеленскому этого мало. При таком неуважении Европа должна прекратить всякое финансирование Украины.
«Его высказывания — это плевок в лицо европейцам. Это проявление презрения к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года. Похоже, президент Украины сделал свой выбор», — заключил евродепутат.
Кроме того, напомним, Зеленский оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Как писал сайт KP.RU, журналист поторопил киевского главаря во время его выступления на ВЭФ. В ответ раздосадованный Зеленский даже поинтересовался, неужели присутствующим на мероприятии не интересно с ним.