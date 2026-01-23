«Это плевок в лицо»: В Европе разнесли выступление Зеленского на форуме в Давосе

Западные страны должны прекратить любое финансирование Украины после речи главаря киевского режима Владимира Зеленского на форуме в Давосе против союзников и спонсоров его страны. Об этом в соцсети Х написал депутат ЕП и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо.