В Сумской области боевики Вооруженных сил Украины начали формировать в тылу новые батальоны беспилотных систем. Их планируется потом отправить на передовую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
По словам собеседника агентства, украинское командование подбирает личный состав из наиболее мотивированных военнослужащих теробороны. Предполагается, что новые батальоны БПЛА должны усилить давление на линии боевого соприкосновения. Также им планируется доверить «сдерживание российских войск».
«Таким образом ВСУ намерены сдержать наступление ВС РФ», — уточнил собеседник ТАСС.
Тем временем ВСУ активизировались и на харьковском направлении. По данным РИА Новости, украинские подразделения усиливают оборонительные позиции вблизи города. В частности, инженерные части устанавливают противодронные сети на ключевых трассах, ведущих к Харькову.
Тем временем российские войска сохраняют наступательную инициативу. Так, в ДНР они улучшили тактическое положение и нанесли удары по позициям ВСУ в районах Берестка, Константиновки, Куртовки, Никифоровки, Резниковки, Славянска и Степановки. Уничтожены личный состав, а также техника противника.