Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Харьковской области

В Сети появились снятые с беспилотника кадры уничтожения укрытий украинских боевиков на территории Харьковской области.

Судя по видео, военнослужащих противника, пытавшихся укрыться в постройках в частном секторе, атаковали российские FPV-дроны.

По информации военных Telegram-каналов, средствами объективного контроля зафиксированы прямые попадания беспилотников по намеченным целям. Сообщается об уничтожении укрытий вместе с находившимися в них боевиками ВСУ.

Данных о потерях противника в результате атаки БПЛА нет.

Согласно сводке, опубликованной связанным с российской группировкой войск «Север» Telegram-каналом «Северный Ветер», в течение суток войска РФ уничтожили в Харьковской области более полусотни украинских боевиков.

Напомним, в пятницу стало известно о нанесении удара по складам с техникой ВСУ на территории военного городка в харьковском городе Лозовая. Ранее были опубликованы кадры поражения места расположения ракетного дивизиона ВСУ в Харьковской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше