Боец Константин Алексеев из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 27 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Константин Алексеев из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Военнослужащий пал во время выполнения боевых задач 15 октября 2024 года. Церемония прощания состоится 26 января в ритуальном зале по улице Высоцкого. Семья и друзья соберутся к 12:00, чтобы почтить память погибшего, — говорится в сообщении мэрии.

Константину Алексееву было 27 лет. В памяти близких он навечно останется мужественным, сильным и храбрым. Защитника Отечества похоронят на аллее Героев, погибших «за ленточкой».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что рядовой Денис Миронов из Балаганского района героически погиб в зоне СВО.