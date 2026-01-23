Боец Константин Алексеев из Усть-Кута погиб в зоне СВО

— Военнослужащий пал во время выполнения боевых задач 15 октября 2024 года. Церемония прощания состоится 26 января в ритуальном зале по улице Высоцкого. Семья и друзья соберутся к 12:00, чтобы почтить память погибшего, — говорится в сообщении мэрии.