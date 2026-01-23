Боец Константин Алексеев из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Константин Алексеев из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Военнослужащий пал во время выполнения боевых задач 15 октября 2024 года. Церемония прощания состоится 26 января в ритуальном зале по улице Высоцкого. Семья и друзья соберутся к 12:00, чтобы почтить память погибшего, — говорится в сообщении мэрии.
Константину Алексееву было 27 лет. В памяти близких он навечно останется мужественным, сильным и храбрым. Защитника Отечества похоронят на аллее Героев, погибших «за ленточкой».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рядовой Денис Миронов из Балаганского района героически погиб в зоне СВО.